Sarezzo, uomo perde la mano per l’esplosione di un petardo

Un uomo di 46 anni ha perso una mano nella notte di Capodanno per lo scoppio di un petardo artigianale a Sarezzo, in via Dossena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo, di nazionalità moldava, stava festeggiando il nuovo anno con alcuni amici facendo scoppiare fuochi e petardi, quando uno di questi, particolarmente potente, lo ha ferito.

L’uomo si trova ora in ospedale. La deflagrazione gli ha fatto finire schegge anche sul viso e negli occhi e i medici stanno valutando la situazione.