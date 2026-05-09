Sarezzo, mette a soqquadro il negozio e scappa con alcol e cibo: arrestato

Mette a soqquadro un negozio e poi scappa con cibo e alcolici : in manette per furto aggravato e un uomo già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri di Villa Carcina erano intervenuti all’Ods Store di Sarezzo a seguito della chiamata di una commessa che, mentre apriva la porta di accesso, aveva notato l’uomo fuggire e l’interno del negozio posto a soqquadro. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito di individuare subito la via di fuga percorsa dall’uomo grazie ad alcuni prodotti alimentari abbandonati e alle tracce di sangue lasciate dal ladro.

L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e aveva ancora con sé parte della refurtiva asportata. In attesa della direttissima, l’uomo si trova ai domiciliari.