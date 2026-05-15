A Sarezzo una donna lascia 100mila euro in eredità al Comune

Niente figli e nessun parente stretto, ma una comunità intera a cui ha pensato fino all’ultimo. Una signora di Sarezzo, ospite della Rsa Madre Teresa di Calcutta e mancata l’anno scorso, ha trasformato i risparmi di una vita in un’eredità collettiva: 97.500 euro destinati a scuole dell’infanzia e solidarietà. Una scelta che, a Sarezzo, ha riportato alla memoria altre storie di cittadini che hanno deciso di lasciare il proprio patrimonio al paese.

La generosità della cittadina Scomparsa il 31 maggio dell’anno scorso a 89 anni, la donna era conosciuta in paese e già in passato aveva manifestato attenzione verso la comunità. Dopo la morte della sorella, circa dieci anni fa, erano infatti arrivati altri lasciti, in particolare a favore della Rsa comunale Madre Teresa di Calcutta. Questa volta la volontà espressa è stata di sostenere realtà educative e sociali del territorio: la scuola dell’infanzia Rodari di Sarezzo, la scuola dell’infanzia Pio XI e l’associazione Casa Rut, che gestisce anche l’asilo nido. L’importo sarà quindi suddiviso tra le due scuole e l’associazione, secondo le indicazioni lasciate dalla benefattrice. Non solo. L’anziana ha destinato alla Rsa comunale anche il proprio appartamento. L’iter non è ancora concluso: il bene dovrà essere acquisito e successivamente venduto. Solo dopo i proventi saranno destinati alle attività della Casa di riposo, secondo modalità che dovranno essere definite.