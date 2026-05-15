A Sarezzo una donna lascia 100mila euro in eredità al Comune

Niente figli e nessun parente stretto, ma una comunità intera a cui ha pensato fino all’ultimo. Una signora di Sarezzo, ospite della Rsa Madre Teresa di Calcutta e mancata l’anno scorso, ha trasformato i risparmi di una vita in un’eredità collettiva: 97.500 euro destinati a scuole dell’infanzia e solidarietà. Una scelta che, a Sarezzo, ha riportato alla memoria altre storie di cittadini che hanno deciso di lasciare il proprio patrimonio al paese.
La generosità della cittadina
Scomparsa il 31 maggio dell’anno scorso a 89 anni, la donna era conosciuta in paese e già in passato aveva manifestato attenzione verso la comunità. Dopo la morte della sorella, circa dieci anni fa, erano infatti arrivati altri lasciti, in particolare a favore della Rsa comunale Madre Teresa di Calcutta. Questa volta la volontà espressa è stata di sostenere realtà educative e sociali del territorio: la scuola dell’infanzia Rodari di Sarezzo, la scuola dell’infanzia Pio XI e l’associazione Casa Rut, che gestisce anche l’asilo nido. L’importo sarà quindi suddiviso tra le due scuole e l’associazione, secondo le indicazioni lasciate dalla benefattrice. Non solo. L’anziana ha destinato alla Rsa comunale anche il proprio appartamento. L’iter non è ancora concluso: il bene dovrà essere acquisito e successivamente venduto. Solo dopo i proventi saranno destinati alle attività della Casa di riposo, secondo modalità che dovranno essere definite.
«Siamo davvero grati alla signora – commenta la sindaca Valentina Pedrali –. Vedere persone che decidono di lasciare alla comunità i propri averi è qualcosa che colpisce e responsabilizza». Quello dell’89enne non è il primo gesto di questo tipo a Sarezzo. Nel 2017 una benestante aveva lasciato al Comune una villetta lungo la Sp345 delle Tre Valli, poi venduta per 520mila euro. Di quella somma sono rimasti nelle disponibilità dell’ente 468mila euro, dopo la quota versata allo Stato come previsto dalla normativa. Risorse oggi ferme e destinate in parte al futuro hub sociale alla Soggetti, progetto che l’Amministrazione sta mettendo in campo con Comunità Montana e Civitas.