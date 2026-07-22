Sardegna, incidente e poi accoltellamento: morto un ragazzo

Un giovane di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate, per strada, questo pomeriggio – intorno alle 18 – a Bari Sardo, in Ogliastra, dal conducente di un'auto. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. L'assassino è scappato ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro stanno verificando due diverse versioni dei fatti
Ipotesi
Secondo alcune testimonianze, il ragazzo avrebbe investito la 16enne per poi allontanarsi dandosi alla fuga. Poco dopo sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della ragazza. A quel punto sarebbe scoppiata una violenta colluttazione, degenerata fino all'accoltellamento del 19enne.
Secondo un'altra versione al vaglio degli investigatori, la vittima e una ragazza sarebbero stati investiti dall'auto guidata dall'omicida, che dopo averli travolti sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe colpito con più coltellate Simone Concas. L'intervento degli operatori del 118, arrivati sul posto anche con l'elicottero Aresu, non è bastato a salvare la vita al giovane.