Sardegna, incidente e poi accoltellamento: morto un ragazzo

È successo a Bari Sardo, in Ogliastra. L'assassino è scappato ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine

22 luglio 2026 1 ' di lettura

Il luogo dell'omicidio in Sardegna - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti omicidioaccoltellamentoBari SardoSardegna Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...