Sanpolino, da inizio 2026 tre nuovi edifici per l’housing sociale

I nuovi blocchi, tra corso Bazoli e via Merisi, avranno una superficie complessiva di 5.477 mq: la ditta costruttrice sarà la stessa del Teatro Borsoni

Uno scorcio del quartiere di Sanpolino - © www.giornaledibrescia.it

Una sfida contro il tempo, che il sistema Brescia ha deciso di affrontare per non perdere 25 milioni di fondi del programma Pinqua del Pnrr per costruire tre edifici da destinare all’housing sociale a Sanpolino, con 33 bilocali, 24 trilocali e 12 quadrilocali da affittare a canone calmierato, che dovranno essere pronti entro febbraio 2026. Housing sociale, nel Bresciano ci sono quasi 800 alloggi sfitti I nuovi edifici I tre blocchi, tra corso Bazoli e via Merisi, avranno una superficie complessi