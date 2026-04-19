Sanpolino alza la voce: «Esclusi dalle decisioni»

Il Consiglio di quartiere Sanpolino alza la voce e lamenta la mancanza di coinvolgimento da parte dell’Amministrazione comunale su alcune delle principali trasformazioni previste nella zona. Una presa di posizione netta, formalizzata anche attraverso una conferenza stampa, «dopo mesi - spiegano - di richieste rimaste senza riscontro». Al centro della vicenda c’è il progetto di realizzazione di nuovi alloggi popolari annunciato dalla sindaca Laura Castelletti a fine 2025, che prevede l’edificazione di nuovi appartamenti nell’area compresa tra corso Bazoli e le vie Levi Sandri, Alberti e Cerca.

«Non siamo contrari a nuovi alloggi popolari - chiarisce il presidente Giuseppe Dughi - ma chiediamo di conoscere il progetto. Parliamo di ipotesi fino a 600 appartamenti: significa almeno un migliaio di auto in più. È un progetto sostenibile? Quale sarà l’impatto sul traffico e sull’ambiente?».

Sulla stessa linea la vicepresidente Giovanna Giacopini: «Per interventi di particolare rilevanza territoriale il regolamento prevede la consultazione dei Consigli di quartiere, ma questo di fatto non avviene». Il risultato è un cortocircuito: «I cittadini chiedono a noi, ma noi non possiamo rispondere perché non veniamo informati».

Il cdq ripercorre i tentativi formali avviati da fine 2025: richieste via Pec, solleciti agli uffici Urbanistica ed Edilizia e all’assessorato. Dopo ulteriori solleciti senza esito, è arrivata solo una risposta parziale sui cantieri in corso. Nessuna informazione, invece, sul piano complessivo di nuove edificazioni. Critico anche il consigliere Paolo Ferrari: «Si parla di partecipazione ma non viene praticata, almeno con noi. Esistono forse cdq di serie A e B? Qui ci sono criticità irrisolte da anni, come l’attraversamento davanti all’asilo o la velocità in alcune vie». Dal quartiere arriva anche la voce dei residenti. Alessandra Cristini ricorda: «Vent’anni fa Sanpolino era stato presentato come un quartiere sostenibile e verde. Oggi sembra diventato una cittadella dello sport: chi ha scelto di vivere qui per altri motivi si sente spiazzato».