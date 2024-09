Sandro Bonomelli alla guida di Valle Camonica Servizi

Prosegue il processo di rinnovo di enti e società pubbliche in Valle Camonica. A cinque giorni dall’elezione di Corrado Tomasi alla guida di Comunità Montana e Bim, sabato è stata la volta del gruppo Valle Camonica Servizi.

Come ampiamente annunciato, a guidare la holding nei prossimi cinque anni sarà Sandro Bonomelli che, non appena dismessa la fascia da presidente dell’ente comprensoriale, ha subito indossato quella di presidente del gruppo (ruolo che aveva ricoperto anche in precedenza). Un testimone che si è preso da Oliviero Valzelli, ai vertici della società per quattro anni, che non ha potuto far altro che accettare quanto deciso dai vertici della politica camuna.

Valzelli consegna un gruppo «molto sano»: lo testimonia il capitale netto, di circa 60 milioni di euro, un utile da 4,2 milioni e nessun indebitamento. «Il 2023 è stato il migliore anno in assoluto – afferma l’ex numero uno –, personalmente è stata bella esperienza, ho trovato un bell’ambiente di lavoro, ottimi collaboratori e consiglieri di amministrazione. La società sta ampliando i servizi, seppur restando ancorata ai temi energetici, dell’elettrico e del gas, che hanno maggiori numeri e marginalità».

Le novità

In riferimento ai nuovi servizi, il cenno è a videosorveglianza, illuminazione pubblica e informatizzazione. «La prospettiva – prosegue ancora Valzelli – è che si diventi una società in grado di offrire ancora maggiori servizi ai Comuni, che faranno sempre più fatica ad offrire certe garanzie, soprattutto se piccoli. Si ragiona da tempo anche sugli ambiti territoriali ottimali per quello che riguarda i rifiuti».

Ai vertici

Nel Consiglio di amministrazione, a fianco di Sandro Bonomelli, ci saranno Barbara Bonicelli, sindaca di Artogne; Valerio Franzoni, primo cittadino di Rogno; Roberta Chiarolini di Esine e Luca Vielmi di Breno (sono in diversi a chiedersi se questa nomina presupponga un rientro di Breno, vista l’assenza del sindaco nelle assemblee).

Già definita la governance anche di Valle Camonica Servizi: come previsto, alla guida ci sarà Massimo Maugeri, costretto a lasciare l’assessorato alla Cultura in Comunità Montana, e nel cda Matteo Martinotta, assessore a Corteno; Ivan Markus, sindaco di Niardo; Elisa Tomasetti e Anna Recaldini, rispettivamente consigliere a Vezza d’Oglio e Ossimo.

Già definite anche le altre due società: alle Vendite il presidente sarà Antonio Sorlini, ex assessore ad Angolo, mentre a BluReti sarà Elena Broggi, assessora di Ono San Pietro.

Non è cambiata la posizione del sindaco di Darfo Dario Colossi, contrario all’intero impianto: ha partecipato all’assemblea, ma ha deciso di non votare.