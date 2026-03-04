Sanchez risponde a Trump: «Così cominciano i disastri dell’umanità»

«Non si può rispondere a un'illegalità con un'altra, perché è così che iniziano i disastri dell'umanità». Con queste parole, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito la posizione di Madrid sulla crisi in Medio Oriente, chiedendo «la cessazione immediata delle ostilità» e «una soluzione diplomatica e politica» e assicurando che agirà «con i nostri alleati europei in una risposta coordinata ed efficace».

La Spagna è «un membro pieno dell'Unione europea, della Nato e della comunità internazionale» e per questo «dobbiamo esigere da Stati Uniti, Iran e Israele che si fermino prima che sia troppo tardi», ha precisato Sanchez in relazione alle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid.

«Rifiutiamo il regime iraniano che reprime e uccide i suoi cittadini, soprattutto le donne. Ma allo stesso tempo respingiamo questo conflitto», ha aggiunto Sanchez, definendo ««ingenuo pensare che la soluzione sia la violenza».

Donald Trump ha minacciato la rottura delle relazioni commerciali con Madrid, che ha negato agli Stati Uniti l'uso delle basi condivise su territorio spagnolo a Moron de la Frontera e a Cadice, in Andalusia, nell'offensiva israelo-statunitense contro l'Iran.

España está con la Constitución, con la UE, con la ONU y con el derecho internacional.



Estamos con la paz, la convivencia y la prosperidad que benefician a todos.



El futuro no está escrito. La espiral de violencia es evitable. pic.twitter.com/cZEwlJpplI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

«Hanno detto che non possiamo usare le loro basi» ma «nessuno può dirci di non usare le basi. La Spagna non ha una grande leadership», ha rilevato il presidente Usa nello Studio Ovale, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, assicurando che gli Stati Uniti non vogliono «avere nulla a che fare con la Spagna», definita «un alleato terribile» della Nato, in quanto «l'unico» Paese a non aver rispettato l'impegno di investire il 5% del Pil in difesa, concordato dall'Alleanza atlantica.