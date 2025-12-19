San Zeno, tre persone denunciate per tentato furto
Nel corso della serata del 17 dicembre a San Zeno Naviglio i carabinieri di Brescia, con il supporto della Polizia locale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale.
Nel corso dell’attività sono stati controllati 52 veicoli e 97 persone, nonché un esercizio pubblico, senza riscontrare irregolarità amministrative. Elevate inoltre due contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni di varia natura.
Nel contesto dei controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà tre soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato furto presso esercizi commerciali del territorio, due dei quali in concorso per il tentato furto di merce elettronica all’interno di un negozio specializzato.
Nel medesimo servizio, un soggetto è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.
L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio disposto dall’Arma dei Carabinieri per garantire sicurezza e legalità, in particolare nel periodo delle festività natalizie.
