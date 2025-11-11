Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

San Felice del Benaco, artigiano cade da 3 metri: grave in ospedale

Roberto Manieri
Il 53enne stava lavorando in un cantiere con alcuni suoi dipendenti quando è precipitato all'improvviso nel vuoto
L'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
Grave infortunio in un cantiere edile di San Felice del Benaco poco prima delle 18. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'Ats del Garda un artigiano 53enne posatore di parquet è caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo stava lavorando nel cantiere con alcuni suoi dipendenti quando è precipitato all'improvviso nel vuoto.

Le sue condizioni paiono molto gravi anche e fortunatamente l'uomo sarebbe cosciente e non comunque in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri della Compagnia di Salò. Il ferito è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.

incidente sul lavoroartigianoinfortuni sul lavoroSan Felice del Benaco
