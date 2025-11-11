San Felice del Benaco, artigiano cade da 3 metri: grave in ospedale

Grave infortunio in un cantiere edile di San Felice del Benaco poco prima delle 18. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'Ats del Garda un artigiano 53enne posatore di parquet è caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo stava lavorando nel cantiere con alcuni suoi dipendenti quando è precipitato all'improvviso nel vuoto.

Le sue condizioni paiono molto gravi anche e fortunatamente l'uomo sarebbe cosciente e non comunque in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri della Compagnia di Salò. Il ferito è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.