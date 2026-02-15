Giornale di Brescia
San Faustino, la carezza del padre conquista il premio poesia dialettale

Paola Gregorio
Dario Tornago si aggiudica il Premio della Fondazione Civiltà bresciana. Sul podio anche Marco Gatti e Angelo Bergomi. Premiato per la musica in dialetto Federico Cantaboni
Dario Tornago vince il premio di poesia San Faustino
AA

La carezza di un padre che lascia dentro la voglia struggente di rivedere quel volto amato. È la tenerezza di questo gesto che racconta «La cara de L’Ensòme» di Dario Tornago, la poesia vincitrice del Premio di poesia dialettale assegnato ogni anno, nel giorno della Festa dei Santi Patroni dalla Fondazione della Civiltà bresciana.

«È un sogno che faccio talvolta. Mio padre che mi dà una carezza. Ma quando sto per vedere il suo volto, mi sveglio. E mi resta il rammarico», racconta Tornago.

Il podio

Il dialetto fa comunità e ha la straordinaria capacità di parlare in modo diretto anche di concetti alti. Un afflato che si ritrova, come ha sottolineato Massimo Lanzini, già vicecaporedattore del Giornale di Brescia e membro della giuria, nella cinquantina di poesie arrivate. Secondo e terzo classificato Marco Gatti con «La sgarnéra» e Angelo Bergomi con «Come El mar cò la so s-cióma»: il primo componimento riflette sull’ingordigia degli uomini e sui mali del mondo, da spazzare via con un colpo di ramazza, il secondo dà voce, con delicatezza, a una vicenda drammatica: una ragazza strappata alla vita dalla mano di chi sosteneva di volerle bene.

Musica

Tutelare il dialetto, lingua dei padri e dei nonni, custode di tradizioni e valori, è l’obiettivo che anima il concorso. Da alcuni anni è stata istituita anche una sezione dedicata al miglior brano musicale in dialetto, per avvicinare i giovani. A vincere è stato Federico Cantaboni con «El vècio en paés».

«Una canzone ben composta ed equilibrata, musicalmente delicata e gradevolissima, che racconta una storia apparentemente minima, come tante nelle nostre comunità, invitando a guardare con sguardo nuovo e affettuoso verso chiunque, anche verso chi non appare vincente», si legge nella motivazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Premio di poesia Santi Faustino e GiovitaSan Faustino 2026Brescia
