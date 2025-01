Salta la precedenza: scontro tra auto a San Paolo

Incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, a San Paolo, lungo la Sp9, all’altezza della rotatoria che interseca la Sp1. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Volkswagen Polo e una Fiat Punto, con alla guida due uomini di circa 40 anni.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che la causa possa essere una mancata precedenza. Uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale per accertamenti; le sue condizioni, tuttavia, non sembrano destare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di San Paolo e i soccorritori della Croce Verde di Orzinuovi.