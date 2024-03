Salò, l’acqua invade una strada e trascina via due auto

Il monte sopra Salò zuppo d’acqua non la trattiene più: un fiume scende a valle, invade una proprietà privata, si riversa in via della Rocchetta, la strada che fiancheggia il Musa, e travolge due vetture. È, questa, un’altra cartolina della perturbazione che si è abbattuta anche sul Garda. Fortunatamente non si registrano grossi danni, eccetto che per le due vetture coinvolte e per un cipresso, che i Vigili del fuoco hanno dovuto tagliare perché pericolante.

Sul posto oltre ai pompieri la Polizia locale, i Volontari del Garda e personale dell’ufficio Tecnico del Comune di Salò.