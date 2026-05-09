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Salò, incendio in una casa: una persona intossicata in ospedale

È successo ieri sera, poco prima delle 22: sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'intervento dei Vigili del fuoco a Salò
L'intervento dei Vigili del fuoco a Salò

Nella serata  di ieri, venerdì 8 maggio, attorno alle 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Salò per l’incendio all’interno di un appartamento. Una persona è stata trasportata in ospedale per aver inalato fumo.

Diverse le chiamate ricevute dalla Sala operativa, per le fiamme all’interno di una casa situata al primo piano di un edificio. Arrivate sul posto, le squadre hanno prima verificato che all’interno non ci fossero persone intrappolate e poi hanno proceduto a spegnare le fiamme. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento.
Presenti in posto, anche il personale del 118 con ambulanza e automedica, e gli agenti della Polizia locale per la viabilità e i rilievi del caso. L’intervento si è concluso intorno alle ore 23.30.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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