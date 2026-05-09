Salò, incendio in una casa: una persona intossicata in ospedale

Diverse le chiamate ricevute dalla Sala operativa, per le fiamme all’interno di una casa situata al primo piano di un edificio. Arrivate sul posto, le squadre hanno prima verificato che all’interno non ci fossero persone intrappolate e poi hanno proceduto a spegnare le fiamme. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento.

Presenti in posto, anche il personale del 118 con ambulanza e automedica, e gli agenti della Polizia locale per la viabilità e i rilievi del caso. L’intervento si è concluso intorno alle ore 23.30.