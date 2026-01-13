Salò e Breno, due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti

Lunedì proficuo per la lotta allo spaccio. Solo ieri, infatti, sulle strade bresciane sono avvenuti due arresti per droga, in contesti distinti ma entrambi maturati durante controlli alla circolazione stradale.

A Salò

I carabinieri della Compagnia di Salò, insieme ai militari della stazione di Vobarno, hanno arrestato un cittadino marocchino nato nel 2001, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fermo è avvenuto durante un controllo su strada. I militari hanno notato l’atteggiamento particolarmente nervoso e insofferente del giovane e hanno deciso di approfondire le verifiche, procedendo alla perquisizione del veicolo. All’interno sono state trovate 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 18 grammi, oltre a 520 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento della droga. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato.

A Breno

Sempre nel pomeriggio di lunedì, a Breno, il Radiomobile dei Carabinieri ha arrestato un uomo di 51 anni, già gravato da precedenti penali, con la stessa accusa di detenzione ai fini di spaccio. Anche in questo caso l’intervento è scattato durante un normale controllo alla circolazione stradale nel centro abitato di Breno. Il soggetto, a bordo del proprio veicolo, è stato fermato e sottoposto a una perquisizione personale e veicolare. Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto due etti di hashish e 11 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere cedute al pubblico. Inoltre, sono stati trovati materiali utilizzati per il confezionamento delle sostanze, segno di un’attività di spaccio ben strutturata. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, mentre l’uomo è stato arrestato e condotto presso la caserma dei Carabinieri.