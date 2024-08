Salò, a fuoco tre auto e due motorini parcheggiati in strada

Notte movimentata nel quartiere residenziale che si affaccia su via Gasia a Salò, dove sono andate a fuoco tre auto e due scooter. È successo nella notte tra domenica e lunedì. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.30 e hanno distrutto i mezzi parcheggiati lungo la strada. L’intero quartiere è stato svegliato dal bagliore del fuoco, dalle esplosioni dei serbatoi e dalle sirene dei pompieri.

In via precauzionale, mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme, sono state fatte temporaneamente evacuare le abitazioni che si affacciano sul tratto di strada in cui è divampato l’incendio. Sul posto, con i vigili del fuoco, anche i carabinieri di Salò, che hanno avviato gli accertamenti per appurare le cause del rogo.

Ma i residenti non hanno dubbi, per loro si tratta di un atto vandalico. Non è il primo episodio di questo genere che si registra a Salò. Nel luglio 2023 era state date alle fiamme due auto in via Bongianni Gratarolo, nel quartiere San Giuseppe. Altre auto era state distrutte dal fuoco negli anni precedenti nella zona di Campoverde.