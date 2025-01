Sale Marasino, via ai lavori per rimettere a nuovo il tetto a San Zenone

Flavio Archetti

Il restauro partirà a metà gennaio: si svolgerà in due fasi e costerà tra gli 800 e i 900mila euro

La chiesa di San Zenone affaccia sul lago d'Iseo © www.giornaledibrescia.it

L’ultimo grosso intervento di restauro sulla Duecentesca chiesa parrocchiale di San Zenone è di cinquant’anni fa, voluto dall’allora parroco di Sale Marasino don Lino Bianchi. Da quella volta l’imponente edificio che si affaccia sul lago non è più stato toccato, se non per lavori di piccola entità. Così l’usura del tempo e gli agenti atmosferici hanno ammalorato l’esteso e articolato tetto (di 1.631 metri quadri), come anche buona parte degli intonaci delle facciate, soprattutto nella parte alta