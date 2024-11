Sale Marasino, addio alla parrucchiera Nadia Moretti

Ha lottato con coraggio e ha provato in ogni modo a sconfiggere il male di cui soffriva Nadia Moretti, parrucchiera 34enne di Sale Marasino, ma è deceduta a Zurigo, dove si era recata per sottoporsi a un delicato intervento.

Il lutto

Così oggi, mercoledì, è stato un giorno di lutto per i salesi, funestato fin dal mattino dalla brutta notizia della morte di Nadia, conosciutissima in paese, dove ha sempre vissuto e per via del suo carattere gioviale aveva molte amiche e amici.

Era parrucchiera titolare di un negozio sulla strada provinciale lungo il lago, nella zona periferica vicina a Marone. Un’attività che in questi anni ha sempre funzionato a gonfie vele (aveva anche assunto due ragazze) grazie alla sua abilità nel lavoro, ma anche all’affabilità e alla simpatia.

L’associazione

Un’allegria e un coraggio i suoi che non si erano spenti nemmeno negli ultimi difficili tempi, e che l’avevano portata a creare l’Associazione Nadia Moretti versus tumore raro Aps, un sodalizio benefico che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro queste malattie, eredità generosa che potrebbe continuare a funzionare.

In queste ore il corpo di Nadia è ancora in Svizzera, con papà Diego e mamma Monica, in attesa del rimpatrio e del ritorno a Sale.