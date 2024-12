Sabbio Chiese, scontro frontale tra moto: ferito un quindicenne

Eliambulanza in azione a Sabbio Chiese per soccorrere un quindicenne poi trasferito in volo alla Poliambulanza di Brescia.

L’incidente

L'incidente a Sabbio Chiese - Foto © www.giornaledibrescia.it

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, sabato, lungo via Parone, quella che lascia via Magno per proseguire in direzione della Fratta. Il quindicenne di Sabbio Chiese, in sella al suo Beta 50, stava viaggiando in direzione del paese quando, in una curva cieca, con la strada stretta, ha incrociato tre enduristi valsabbini che viaggiavano in direzione opposta.

Uno di loro, in sella ad una Ktm 300 da enduro si è trovato proprio davanti il ragazzino. I due hanno provato a schivarsi, ma il fondo viscido ha fatto il resto e si sono scontrati quasi frontalmente.

I feriti e l’intervento

Illeso l’endurista. Messo peggio il ragazzino, sempre cosciente e collaborante con i soccorritori, che avrebbe rimediato alcune fratture.

L'elisoccorso in azione a Sabbio Chiese - Foto © www.giornaledibrescia.it

Sul posto sono intervenuti i volontari di Pronto Emergenza da Agnosine, l’equipaggio dell’auto infermierizzata e l’eliambulanza decollata da Brescia, che ha parcheggiato in un prato lì vicino. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Locale della Valle Sabbia.