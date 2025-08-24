Il sabato all’Ortomercato, frutta e verdura a cassetta per risparmiare
Francesca Marmaglio
Migliaia di persone si recano lì ogni settimana nell’unico giorno in cui si vende a cassetta e non a peso: spesso gli acquisti di frutta e verdura vengono fatti in gruppo
- Il sabato mattina all'Ortomercato - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Trovare un posto nel parcheggio è quasi impossibile. C’è chi, nella speranza di un giro fortunato, percorre in circolo i pochi metri d’asfalto davanti all’Ortomercato cittadino. Sono le 8.45 di un sabato d’agosto e l’ingrosso di via Orzinuovi è un via vai di persone: singoli, famiglie, coppie giovani e anziani. Tanti italiani, ma anche tanti stranieri, tutti lì per provare a risparmiare qualcosa per il budget mensile di frutta e verdura. Il mercato ortofrutticolo apre tutti i giorni al pubblico,
