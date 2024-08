Secondo i negozianti i saldi estivi non sono andati così male

Paola Gregorio

In centro la stagione non è stata delle peggiori: «Abbiamo venduto molto ai turisti, c’è chi spende anche ora»

3 ' di lettura

Saldi in centro - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Tutto sommato non si lamentano. Certo, ed è una richiesta che alcuni commercianti fanno da tempo, forse sarebbe meglio posticipare l’inizio dei saldi, sia estivi sia invernali, visto che il cambiamento climatico allunga le estati fino ad autunno inoltrato e porta pioggia all’inizio dei mesi estivi, ma le vendite, seppure non più come ai tempi d’oro, ci sono state. Anche se (lo riportiamo nell’articolo in basso) i numeri certificano un calo rispetto al 2023. Fismo Confesercenti: «Bisogna posticip