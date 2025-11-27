Sabato 29 aprono le piste al Tonale: 20 km già a disposizione

Dopo l’apertura anticipata del ghiacciaio Presena lo scorso weekend, da sabato 29 il comprensorio accoglierà gli appassionati anche sulle piste del passo, con un totale di 20 chilometri già pronti per essere affrontati.

Da sabato saranno in funzione sette piste: Valbiolo, Valena, Tonale Occidentale, Vittoria, Cady, 3Larici e Tonalina. Per i più piccoli aprirà anche il tapis roulant Tubbo. Da domenica si aggiungerà la Contrabbandieri, ampliando ulteriormente il ventaglio di discese disponibili nella parte alta dell’area sciistica.

Leggi anche Sci, la stagione parte a cannone con una settimana di anticipo

Nel weekend a Ponte di Legno sarà operativa anche la cabinovia: il ritorno sarà possibile sci ai piedi fino alla stazione intermedia e rientro poi tramite impianto. Riparte inoltre il servizio di shuttle bus che collega gli alberghi e gli impianti del Passo Tonale con la cabinovia Paradiso.

Innevamento

Le basse temperature di questi giorni stanno consentendo di innnevare artificialmente le piste di Ponte di Legno e Temù, con l’obiettivo dichiarato di aprire gran parte della ski area entro il weekend dell’Immacolata. Da oggi è poi attiva anche la nuova webcam panoramica a 180°, che permette di monitorare in tempo reale la situazione su piste, montagne e centro abitato.

Skialp

Domenica spazio anche allo scialpinismo: alle ore 10 partirà al Passo Tonale l’Adamello Ski Raid Junior, prova valida per la Coppa Italia. Le giovani promesse dello skialp partiranno dal rifugio Negritella per darsi battaglia in una delle prime competizioni della stagione.

Black Friday

Nel fine settimana, in occasione del Black friday, il Consorzio Pontedilegno-Tonale sarà presente nei negozi Sport Specialist di Brescia (Flaminia) e Orio al Serio dalle 9.30 alle 19. Per l’occasione sarà possibile acquistare lo skipass giornaliero a 46 euro (assicurazione inclusa), utilizzabile fino al 25 dicembre. Ogni cliente potrà acquistare fino a otto skipass, fino a esaurimento scorte.