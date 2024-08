Stop ai rumori molesti: per via Collebeato Ori Martin studia una soluzione

Daniela Zorat

Dopo numerose segnalazioni dei residenti l’azienda ha ammesso di essere responsabile delle emissioni acustiche e comunicherà tempi e modi di intervento il prossimo 1° ottobre

L’acciaieria. Il sito della Ori Martin di via Canovetti a Brescia

Tra poche settimane i rumori molesti percepiti in via Collebeato provenienti dalla Ori Martin dovrebbero diventare un brutto ricordo. L’azienda ammette di esserne responsabile, ha anche individuato l’origine e studierà una soluzione alla fonte del disturbo. Modalità e tempi della risoluzione del problema – che dovrebbe avvenire entro il prossimo autunno – saranno comunicati alla riunione dell’Osservatorio, fissata per l’1 ottobre. Una decisione che è frutto di una ripetuta serie di segnalazioni