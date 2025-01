Rudiano, casa in fiamme: famiglia salva, ma abitazione inagibile

Una famiglia di Rudiano è rimasta senza casa. I Vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l'abitazione, situata nel centro storico del paese della Bassa, andata a fuoco ieri sera per un guasto alla canna fumaria. Un caso analogo a quello successo domenica a Iseo, dove le fiamme hanno divorato un'intera palazzina, lasciando fuori casa cinque famiglie.

È successo ieri sera, poco dopo le 18, in via Carroccio in zona castello. La famiglia – madre, padre e due figli maggiorenni – è sana e salva, ma comprensibilmente sotto shock per quanto successo.

L’allarme

Stando a quanto ricostruito, tutti e quattro ieri erano in casa, ma sono riusciti a scappare in strada in tempo e a lanciare l'allarme. Purtroppo l'incendio si è propagato velocemente anche a causa del tetto ventilato, ristrutturato una ventina di anni fa. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti prima i Vigili del fuoco di Chiari, poi quelli di Palazzolo sull'Oglio, Orzinuovi e Brescia. L'intervento è durato fino a mezzanotte e gli operatori sono sul posto anche questa mattina per ulteriori accertamenti. La famiglia, conosciuta in paese, ha trascorso la notte a casa di parenti.