Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rubati materassi in una scuola materna, denunciati due minorenni

Simone Bracchi
È successo nei giorni scorsi in un asilo di Brescia: i carabinieri hanno rintracciato un 16enne e un ragazzino di 17 anni, deferiti per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale
Restituiti i materassi rubati alla scuola materna
Restituiti i materassi rubati alla scuola materna
AA

Trovati in possesso dei materassi e delle coperte che erano stati rubati in una scuola materna della città: un 16enne italiano e un ragazzino di 17 anni pakistano, rintracciati dai carabinieri della Radiomobile di Brescia, sono stati denunciati. 

La vicenda

I carabinieri sono intervenuti all’asilo, dopo aver ricevuto la chiamata da parte del personale. Poco dopo, in piazza Buffoli, alla vista dei militari, uno dei due  ha tentato la fuga spingendo i carabinieri, venendo però prontamente fermato.

Dalle indagini è emerso che il materiale era stato rubato nel corso della notte dalla scuola materna. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’asilo, consentendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche e delle iniziative previste per il periodo natalizio.

Ricettazione

I due ragazzini sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza. Al termine delle formalità, uno dei due è stato riaffidato a chi esercita la potestà genitoriale, l’altro ricollocato alla comunità di riferimento. Indagini in corso per verificare eventuali ulteriori responsabilità dei due giovani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
furtoscuola maternarubati materassicarabinieriminorenni denunciatiBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario