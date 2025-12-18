Rubati materassi in una scuola materna, denunciati due minorenni

Trovati in possesso dei materassi e delle coperte che erano stati rubati in una scuola materna della città: un 16enne italiano e un ragazzino di 17 anni pakistano, rintracciati dai carabinieri della Radiomobile di Brescia, sono stati denunciati.

La vicenda

I carabinieri sono intervenuti all’asilo, dopo aver ricevuto la chiamata da parte del personale. Poco dopo, in piazza Buffoli, alla vista dei militari, uno dei due ha tentato la fuga spingendo i carabinieri, venendo però prontamente fermato.

Dalle indagini è emerso che il materiale era stato rubato nel corso della notte dalla scuola materna. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’asilo, consentendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche e delle iniziative previste per il periodo natalizio.

Ricettazione

I due ragazzini sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza. Al termine delle formalità, uno dei due è stato riaffidato a chi esercita la potestà genitoriale, l’altro ricollocato alla comunità di riferimento. Indagini in corso per verificare eventuali ulteriori responsabilità dei due giovani.