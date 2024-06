Rubata una cassetta in legno al rifugio per animali Le Muse di Rezzato

Al rifugio per animali Le Muse di Rezzato è stata rubata una casetta in legno che era stata posizionata all’ingresso della struttura per raccogliere coperte, lenzuola e cibo donato dalle persone negli orari di chiusura.

«Il gesto è davvero di una bassezza e povertà tale che non vogliamo neppure perdere tempo a commentarlo - si legge sulla pagina Facebook -, ciò detto dobbiamo trovare assolutamente una casetta in legno più strutturata». Da qui l’appello alla cittadinanza per chiederne una in dono.