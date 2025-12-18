Rubano il telefono a un’anziana a Brescia: inseguiti e arrestati

Si sono avvicinati a una signora anziana, strappandole con la forza il telefono dalle mani. Ma per i due ladri, grazie anche alla telefonata di un passante che ha soccorso subito la vittima visibilmente sotto shock, la fuga è durata pochi minuti.

I due marocchini di 23 e 25 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per furto con strappo in concorso dagli agenti di Polizia della Volante. È successo nei giorni scorsi in città, in via Madre Teresa di Calcutta.

La ricostruzione

È qui che i due hanno rubato il telefono alla donna, che è stata in grado di fornire ai poliziotti una descrizione precisa dei due ragazzi che l’avevano derubata poco prima. Alla vista degli agenti, i due nordafricani hanno tentato la fuga, ma è stato tutto inutile.

Addosso al 23enne, già noto alle forze dell’ordine, i poliziotti hanno trovato il telefono e un coltello da cucina lungo 40 centimetri. Oltre all’arresto, il 23enne è stato denunciato per possesso illegale di armi e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, mentre il 25enne è stato denunciato per soggiorno e ingresso illegale in Italia.

Il provvedimento

In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo da poter poi procedere alla loro espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui verranno scarcerati.