Rubano cellulare e cuffie e chiedono il riscatto: fermati a Brescia

L’episodio è avvenuto vicino alla stazione: la vittima ha denunciato l’accaduto alla Polizia Ferroviaria, che ha individuato i malviventi in via Solferino
Alcuni agenti di Polizia in stazione a Brescia
Alcuni agenti di Polizia in stazione a Brescia
Rubano un telefono cellulare e delle cuffie e tentano di estorcergli denaro alla vittima per la restituzione della refurtiva, ma vengono arrestati: è successo vicino alla stazione a Brescia e l’arresto è avvenuto per mano della Polizia di Stato. Protagonisti due cittadini marocchini, un 24enne e una 22enne, entrambi senza fissa dimora e irregolari in Italia.

La ricostruzione

La vittima ha denunciato l’accaduto alla Polizia Ferroviaria e ha fornito una descrizione dettagliata dei malviventi. Gli agenti hanno bloccato i due individui nei pressi dell’Autostazione di via Solferino e li hanno sottoposti a perquisizione personale, ritrovando la refurtiva. Sono accusati di furto aggravato e tentata estorsione.

La Questura ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per entrambi gli individui, che saranno espulsi dall’Italia con accompagnamento coattivo nel Paese di provenienza al momento della scarcerazione.

