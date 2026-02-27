Giornale di Brescia
Rubano i bagagli a una turista col trucco della monetina: arrestati

Facendo cadere dei centesimi per terra, hanno distratto le persone e sottotratto il bagaglio dalle cappelliere. La refurtiva restituita alla proprietraia, una donna americana
Rubano i bagagli di una turista americana sul treno con il trucco della monetina: arrestati alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda un algerino 28enne e un siriano 34enne, senza fissa dimora, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con a proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità e già gravati da precedenti condanne per reati contro il patrimonio.

I poliziotti della Polfer hanno notato i due individui che, con atteggiamento sospetto, dapprima soni stati visti sul piazzale della stazione ferroviaria. Poi, una volta accortisi della presenza della Polizia, si sono precipitati velocemente all’interno dello scalo in direzione dei binari, occultando nel contempo una borsa all’interno di uno zaino.

I due fermati, quindi, sono stati sottoposti a perquisizione personale: all’interno dello zaino è stata rinvenuta una borsa da donna di colore marrone. Contattati i vari uffici delle stazioni della Regione, i poliziotti hanno individuato la vittima, e cioè una cittadina americana che, in quel preciso momento, si trovava alla Polfer di Milano Centrale per denunciare il furto.

La dinamica

Nella stessa giornata il marito della vittima è venuto a Brescia per recuperare gli oggetti rubati alla signora. In quell'occasione è stato spiegato anche modus operandi: i due malviventi hanno fatto cadere delle monete a terra e, approfittando di un momento di scompiglio tra i viaggiatori, hanno rubato i bagagli presenti nelle cappelliere.

