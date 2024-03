Ruba uno smartphone e fugge, rintracciato e arrestato grazie alla geolocalizzazione

Ha scippato un cellulare a una ragazza di 25 anni che stava telefonando nei pressi della sede della Banca d'Italia in città. Ma gli agenti della Volante hanno rintracciato il cellulare grazie alla geolocalizzazione e l'hanno arrestato.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in centro. L'arrestato è un individuo di 35 anni resosi responsabile di furto aggravato. L’intervento è scaturito dalla chiamata di emergenza al 112 con la quale la 25enne ha segnalato di essere stata vittima del furto con strappo del proprio smartphone.

Sul posto sono stati inviati due equipaggi per acquisire le informazioni utili alle prime indagini e per le ricerche del responsabile. Dopo avere attivato la funzione di geolocalizzazione, i poliziotti intervenuti sul posto, in contatto radio con la Centrale operativa e con le altre pattuglie sul territorio, hanno monitorato gli spostamenti del dispositivo dapprima nel quartiere Carmine e successivamente in direzione di Campo Marte.

Alla vista della volante, un uomo corrispondente alla descrizione del ricercato ha tentato di allontanarsi, attirando così l’attenzione degli agenti, per poi darsi alla fuga. Dopo un inseguimento di diverse centinaia di metri e dopo il tentativo di nascondersi nel vano scala di un condominio, l'uomo è stato bloccato e perquisito.

A seguito del rinvenimento del cellulare, che è stato subito restituito, il responsabile è stato tratto in arresto per furto con strappo e deferito perché irregolare sul territorio nazionale.