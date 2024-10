Ruba un’auto, ma lascia all’interno la propria carta d’identità

Ha rubato un auto per commettere una rapina. Ma ci ha lasciato dentro la sua carta di identità. E poi è andato a nascondersi nella stanza che aveva affittato con quello stesso documento. Sono stati i carabinieri di Gardone Valtrompia a ripercorrere le tracce del rapinatore che giovedì mattina ha colpito la posta di Marcheno.

L'uomo, originario della Valtrompia e pregiudicato proprio per furti e rapine, si era allontanato dal carcere approfittando di un permesso per lavorare in una comunità: quando non è rientrato è stato dichiarato evaso.

Giovedì ha rubato un'auto a Sarezzo, si è presentato in posta, dove già aveva colpito diversi anni prima, ha mostrato agli impiegati il calcio di una pistola che aveva infilato nei pantaloni e preso 600 euro che erano nel cassetto prima di fuggire.

Le ricerche

A quel punto i militari dell'Arma hanno avvito le ricerche della vettura che è stata trovata nel pomeriggio in Valle di Inzino, con all'interno la carta d'identità dell'uomo. Con quel dato in mano i carabinieri hanno anche scoperto che aveva preso alloggio, con quello stesso documento, in un bed and breakfast. Quando è rientrato nella sua stanza ad attenderlo c'erano gli uomini in divisa che lo hanno arrestato. Per lui si sono riaperte le porte del carcere. Deve rispondere della rapina in posta e dell'evasione e anche del furto della vettura.