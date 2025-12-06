Giornale di Brescia
Ruba superalcolici costosi all’Ipercoop di Brescia, arrestata 50enne

Simone Bracchi
Dopo la chiamata al 112 del direttore del supermercato, gli agenti della Polizia di Stato l’hanno bloccata all’esterno, trovandola in possesso di tutta la merce
Bevande alcoliche in un supermercato
Una donna di 50 anni è stata arrestata per aver rubato superalcolici all’Ipercoop di via Sorelle Ambrosetti.

A chiamare il 112 è stato il direttore del supermercato, che agli agenti della Polizia di Stato ha riferito che una donna, frequentatrice abituale dell’esercizio commerciale, dopo essersi aggirata con fare sospetto fra le varie corsie, aveva preso dagli scaffali diverse bottiglie di superalcolici costosi, occultandole all’interno di una borsa, per poi dirigersi verso le casse con l’intenzione di uscire dal supermercato senza pagare il conto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato la donna all’esterno del supermercato, trovandola in possesso di tutta la merce rubata, dal valore di diverse centinaia di euro. La donna è già nota alle forze dell’ordine ed era già destinataria della misura dell’avviso orale del questore.

