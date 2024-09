Ruba le bici di tre turisti tedeschi a Sirmione: denunciato il ladro

«Cannibale» di biciclette fermato e denunciato a Sirmione dalla Polizia locale. Tre biciclette prive di ruote sono state recuperate qualche tempo fa dagli agenti su segnalazione dei Carabinieri: appartenevano a una famiglia di turisti tedeschi, che le aveva parcheggiate in un’area verde vicino al lago prima di fare un giro in barca. Al loro ritorno avevano lasciato le bici legate al tronco di una palma, ma non le avevano recuperate perché era buio e non avevano i fari.

Quando il padre non ha più trovato le biciclette si è rivolto alla Polizia locale, sporgendo denuncia. Gli agenti sono quindi riusciti a ricostruire i movimenti del ladro di bici, componendo un puzzle di elementi che li ha portati a dare un volto all’uomo. Dall’identikit i poliziotti della Locale sono risaliti al mezzo utilizzato dal ladro, e con l’aiuto dei colleghi dei paesi limitrofi, lo hanno denunciato per furto aggravato.

«L’estate non è finita – commenta l’assessore alla sicurezza Massimo Padovan – e i nostri agenti continuano ad impegnarsi giorno e notte per la sicurezza di tutti, con il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale».