Ruba in una casa a Mompiano, arrestato dopo l’inseguimento

Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto ieri un 17enne che era stato notato entrare in un appartamento di Mompiano per compiere un furto. Intorno alle 18, nel corso di un servizio di prevenzione mirato al fenomeno dei furti in abitazione, una Volante della Questura è stata inviata in seguito ad una segnalazione di un cittadino pervenuta al 112 da Mompiano.

In pochi minuti, l’equipaggio si è avvicinato con discrezione all’immobile oggetto della segnalazione e ha incrociato il veicolo utilizzato dai malviventi che si stava allontanando.

L’inseguimento

Invertita la marcia, i poliziotti hanno intimato l’alt e ne è scaturito un inseguimento nella zona di Viale Europa al termine del quale gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto sospetta che è finita su uno spartitraffico.

Successivamente gli occupanti si sono allontanati in direzioni opposte in modo da far perdere le loro tracce, ma, dopo un inseguimento a piedi tra strade e giardini i privati, uno dei malviventi è stato rintracciato mentre tentava di nascondersi in un garage. Per sottrarsi alla cattura, il 17enne ha aggredito i poliziotti, peraltro provocando loro diverse lesioni, ma è stato infine immobilizzato e arrestato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un passamontagna, una torcia, alcuni arnesi utilizzati per l’effrazione e la refurtiva, che è stata integralmente riconsegnata all’avente diritto. Il minore è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.