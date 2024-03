Ruba in un supermercato di San Polo e poi aggredisce gli agenti: arrestato

Lo conoscono nei supermercati di San Polo. E lo conoscono gli agenti delle pattuglie di pronto intervento. Un violento che prende merce senza pagarla dagli scaffali e che colpisce chi cerca di impedirglielo. Ieri pomeriggio la scena si è ripetuta.

Ancora un volta l'uomo, 32enne originario della Guinea Bissau con numerosi precedenti penali per reati violenti e contro il patrimonio, ha rubato alcuni alcolici da un market e ha provato a superare le casse senza pagarle. Quando l'addetto alla sicurezza ha provato a fermarlo è nata una colluttazione e anche quando è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato si è scagliato contro gli agenti.

L'uomo è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni e processato per direttissima. Per lui avviate le pratiche per l'espulsione.