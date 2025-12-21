Giornale di Brescia
Cronaca

Ruba in negozio: proprietario lo insegue, lo blocca e lo fa arrestare

Arrestato dalla Volante un 38enne bresciano pregiudicato che ha tentato di portare via attrezzature elettroniche da un esercizio di via Saffi, vicino alla stazione di Brescia
Agenti della Polizia in città
Sono stati gli agenti della Volante a sedare la violenta colluttazione scoppiata quando il titolare del negozio ha raggiunto e bloccato con la forza il ladro che poco prima lo aveva derubato. L’episodio è accaduto nel negozio di attrezzature elettroniche di via Saffi in città. 

Un uomo, poi identificato come un 38enne bresciano con alle spalle numerosi precedenti, è entrato nel negozio chiedendo di poter caricare il cellulare. Un trucco per distrarre il titolare e mettersi in tasca due telefoni cellulari che erano in un espositore. Il negoziante però si è accorto di quanto accadeva e ha chiuso il portoncino di uscita, chiedendo al 38enne di pagare quello che aveva preso o di restituirlo. Lui però ha dato in escandescenze minacciando il titolare che, spaventato ha aperto la porta. Il ladro, prima di fuggire, ha preso anche un microfono per telecamera e un robot del valore di 500 euro dal bancone.

L’inseguimento

Il titolare ha chiamato il 112 e poi si è lanciato all’inseguimento, bloccando il malvivente e ingaggiando con lui una violenta colluttazione fino a quando la pattuglia del commissariato Carmine non li ha raggiunti. E ha arrestato il pregiudicato

Con una nota diffusa nelle scorse ore la Polizia ha fatto sapere che «in considerazione di quanto accaduto, il Questore ha disposto – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – l’avvio delle procedute finalizzate all’applicazione, nei confronti di costui della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».

