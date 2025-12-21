Ruba in negozio: proprietario lo insegue, lo blocca e lo fa arrestare

Sono stati gli agenti della Volante a sedare la violenta colluttazione scoppiata quando il titolare del negozio ha raggiunto e bloccato con la forza il ladro che poco prima lo aveva derubato. L’episodio è accaduto nel negozio di attrezzature elettroniche di via Saffi in città.

Un uomo, poi identificato come un 38enne bresciano con alle spalle numerosi precedenti, è entrato nel negozio chiedendo di poter caricare il cellulare. Un trucco per distrarre il titolare e mettersi in tasca due telefoni cellulari che erano in un espositore. Il negoziante però si è accorto di quanto accadeva e ha chiuso il portoncino di uscita, chiedendo al 38enne di pagare quello che aveva preso o di restituirlo. Lui però ha dato in escandescenze minacciando il titolare che, spaventato ha aperto la porta. Il ladro, prima di fuggire, ha preso anche un microfono per telecamera e un robot del valore di 500 euro dal bancone.

L’inseguimento

Il titolare ha chiamato il 112 e poi si è lanciato all’inseguimento, bloccando il malvivente e ingaggiando con lui una violenta colluttazione fino a quando la pattuglia del commissariato Carmine non li ha raggiunti. E ha arrestato il pregiudicato

Con una nota diffusa nelle scorse ore la Polizia ha fatto sapere che «in considerazione di quanto accaduto, il Questore ha disposto – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – l’avvio delle procedute finalizzate all’applicazione, nei confronti di costui della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».