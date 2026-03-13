Ruba in una casa durante il cantiere, arrestato un operaio

Un operaio manutentore di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Desenzano del Garda per aver rubato contanti durante lavori in un immobile a Calcinato.

Secondo l'accusa l'uomo, approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato di una somma di denaro ed è stato bloccato dai Carabinieri dopo la segnalazione del proprietario. È stato trovato in possesso del denaro sottratto e è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del processo.