Ruba in un supermercato di Villanuova, arrestato

Erik Fanetti
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a poca distanza dall’esercizio commerciale
Un supermercato - © www.giornaledibrescia.it
È finita con un arresto la segnalazione arrivata domenica 23 novembre alla Polizia locale della Valle Sabbia, intervenuta per un furto in atto in un supermercato di Villanuova sul Clisi. Gli agenti, impegnati nei controlli sul territorio, hanno raggiunto rapidamente l’esercizio commerciale, dove un dipendente ha raccontato di aver sorpreso un uomo mentre sottraeva della merce dagli scaffali.

Pochi metri fuori dal negozio, i poliziotti hanno rintracciato il sospettato, un 43enne già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, la merce appena sottratta è stata trovata nascosta addosso all’uomo, poi restituita al commerciante.

Il quarantatreenne è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato, trascorrendo la notte nella cella di sicurezza del Comando di Gavardo. Il giorno seguente è stato accompagnato in tribunale per il processo per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato il processo per il 19 dicembre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
furtosupermercatoVillanuova sul Clisi
