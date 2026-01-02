Giornale di Brescia
Ruba un crocifisso, un’auto e poi scappa: fermato un clochard

Per l’uomo tedesco di 55 anni, che ha causato anche diversi incidenti stradali, disposto il Foglio di via per due anni, con divieto di ritorno a Desenzano del Garda
Un clochard tedesco di 55 anni è stato fermato dalla Polizia di Desenzano dopo aver provocato vari incidenti stradali e rubato un'auto. Il 55enne ha anche rubato un crocifisso al Santuario di Lonato. Ha quindi tentato di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento.

È stato denunciato per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Per lui disposto il Foglio di via obbligatorio per due anni, con divieto di ritorno a Desenzano del Garda.

