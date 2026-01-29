Giornale di Brescia
Ruba 100 euro di caricabatterie: 36enne arrestato a Gavardo

Simone Bracchi
Il furto è avvenuto all’interno di un negozio Euronics, al centro commerciale Le porte del Garda. Nei confronti dell’uomo, originario del Ghana, è stato disposto il foglio di via obbligatorio
Caricabatterie (foto simbolica)
Caricabatterie (foto simbolica)
Ha rubato caricabatterie per 100 euro da un negozio: arrestato per furto un uomo di 36 anni. È successo ieri pomeriggio a Gavardo, per l’esattezza all’Euronics del centro commerciale Le porte del Garda.

Il 36enne del Ghana, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Gavardo, dopo aver preso i caricabatterie aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio.

I movimenti dell’uomo non sono passati inosservati al direttore dell’esercizio. I carabinieri di Gavardo sono intervenuti velocemente sul posto e hanno individuato il ladro a poche decine di metri dal negozio ancora in possesso della refurtiva.

Con sé aveva inoltre vari attrezzi per rimozione dei dispositivi antitaccheggio, anch’essi sequestrati.

