Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Ruba al Conad e aggredisce vigilanza e dipendente: arrestato 22enne

L’episodio è avvenuto all’interno del supermercato di via Masaccio. Durante la perquisizione, la polizia ha rinvenuto in suo possesso tutta la merce sottratta, successivamente riconsegnata alla direttrice del punto vendita
Tra le corsie di un supermercato - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Tra le corsie di un supermercato - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Ha rubato merce dagli scaffali di un supermercato e, una volta scoperto, ha reagito con violenza contro l’addetta alla vigilanza e un dipendente, colpendoli con calci e pugni e minacciandoli di morte. Per questo un bresciano di 22 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato a Brescia.

L’episodio è avvenuto all’interno del supermercato Conad di via Masaccio, in città, dove il giovane – residente a Darfo Boario Terme e con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare per rapina, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale – si era aggirato con fare sospetto tra le corsie, sottraendo diverse confezioni di merce.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver tentato di oltrepassare le casse senza pagare, l’uomo è stato invitato a riconsegnare la refurtiva. A quel punto, in evidente stato di agitazione e rifiutandosi di collaborare, ha aggredito l’addetta alla vigilanza e un dipendente dell’esercizio commerciale, quest’ultimo rimasto ferito al volto.

L’allarme è scattato tramite il numero di emergenza 112 e la segnalazione è giunta alla Centrale operativa della Questura di Brescia. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti immediatamente, hanno avviato le ricerche del rapinatore, riuscendo a rintracciarlo e a bloccarlo nelle vicinanze del supermercato.

Durante la perquisizione personale, la polizia ha rinvenuto in suo possesso tutta la merce rubata, successivamente riconsegnata alla direttrice del punto vendita. Il 22enne è stato quindi condotto negli uffici della Questura e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, arrestato per rapina e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Alla luce dei fatti, della pericolosità sociale del soggetto e dei precedenti a suo carico, il questore, Paolo Sartori, ha disposto – in base al Codice delle leggi antimafia – la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi due anni. In caso di violazione del provvedimento, il giovane potrà essere condannato fino a un anno e mezzo di reclusione e a una multa di 10mila euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rapinaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario