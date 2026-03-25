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Ruba 1000 euro di merce da Coin: arrestata una donna

Paolo Bertoli
Magliette, pantaloni e creme erano stati nascosti nella borsa ma il sistema antitaccheggio l’ha tradita
Coin in corso Magenta - © www.giornaledibrescia.it
Coin in corso Magenta - © www.giornaledibrescia.it
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Aveva nascosto nella borsa quasi mille euro di merce, 964 per la precisione, presa dagli scaffali dal Coin di Corso Magenta in città. E poi ha superato le casse senza pagare. Ma non aveva fatto i conti con i sistemi antitaccheggio e i rilevatori all’ingresso hanno segnalato che qualcosa non andava.

Il controllo da parte degli addetti ha portato a scoprire magliette, pantaloni e creme che la donna aveva cercato di portare via senza pagare. Si tratta di un 48enne che è stata dunque arrestata dalla Polizia, Commissariato Carmine, e che questa mattina è stata portata in tribunale per il processo per direttissima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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