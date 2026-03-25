Ruba 1000 euro di merce da Coin: arrestata una donna

Aveva nascosto nella borsa quasi mille euro di merce, 964 per la precisione, presa dagli scaffali dal Coin di Corso Magenta in città. E poi ha superato le casse senza pagare. Ma non aveva fatto i conti con i sistemi antitaccheggio e i rilevatori all’ingresso hanno segnalato che qualcosa non andava.

Il controllo da parte degli addetti ha portato a scoprire magliette, pantaloni e creme che la donna aveva cercato di portare via senza pagare. Si tratta di un 48enne che è stata dunque arrestata dalla Polizia, Commissariato Carmine, e che questa mattina è stata portata in tribunale per il processo per direttissima.