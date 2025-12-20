A Rovato musica e presepi dal mondo per il Natale

Musica e presepi dal mondo a Rovato per Natale e accogliere l’arrivo del nuovo anno. Quello tra sabato 20 e domenica 21 dicembre sarà un fine settimana ad alta gradazione musicale.

La banda Pezzana

Si parte sabato 20 dicembre con un appuntamento classico delle festività nella capitale della Franciacorta, il Concerto di Natale del civico corpo bandistico Luigi Pezzana, la banda cittadina, in attività ininterrottamente da oltre due secoli.

Risalgono infatti al 1824 i primi documenti ufficiali della Pezzana, con quella che sembra essere la prima attestazione della banda di Rovato nelle carte dell'archivio cittadino: «A Buizza Bortolo per servizio prestato dalla banda locale nella processione delle Quarantore», recita il documento.

Da allora la Pezzana è un punto di riferimento per la cittadina, con la banda e la sua sempre partecipata scuola per giovani e giovanissimi. Sabato 20 dicembre, quindi, appuntamento dalle ore 20.45 al palazzetto dello sport del liceo Lorenzo Gigli, con ingresso da via Einaudi.

Sul palco dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con Avis, Aido e Admo di Rovato, i musicisti della Pezzana, guidati dal maestro, Stefano Maccarana.

Suoni e suggestioni

Il giorno dopo, domenica 21 dicembre, sempre al palazzetto dello sport di via Einaudi, un altro concerto, questa volta alle ore 20.30, con «La via Lattea dei sogni incontra la cometa di Betlemme», versione natalizia del concerto della scorsa estate che riempì piazza Cavour di suoni, luci, poesie e suggestioni.

Anche in questo caso il progetto e la direzione artistica sono affidate all’estro di Angelo Bonotti e dei suoi Ensemble 25, in collaborazione però con diverse realtà rovatesi, a partire dalla scuola d’armonia Heinrich Strickler, dal Coro San Giorgio e dalla scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino, che a inizio 2026 si appresta a tagliare i primi 150 anni di vita.

L’ingresso all’appuntamento è gratuito, al pari dell’iniziativa in calendario tra il 24 dicembre e il 7 gennaio: la 23esima mostra dei presepi da tutto il mondo.