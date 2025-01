Incendio a Rovato: brucia un capannone in zona industriale

Questa mattina, poco prima delle 11.30, un incendio è scoppiato in un capannone adibito a deposito di attrezzature edili in via Padre Prandelli a Rovato, nella frazione di Duomo. Le fiamme, vista la presenza di parecchio legname, si sono propagate velocemente all’interno dell’immobile, andando a distruggere i mezzi e le attrezzature e causando ingenti danni.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Chiari, Brescia e Orzinuovi – che sono riusciti a circoscrivere il rogo a una superficie di circa 200 metri quadrati – sono intervenuti anche i carabinieri di Rovato. L’operazione è terminata attorno alle 14. Non si registrano feriti.