Rovato, boom di multe per chi parcheggia nel posto dei disabili

Boom di sanzioni a Rovato per chi è stato beccato a parcheggiare l’automobile nei posteggi dedicati alle persone diversamente abili, mentre sono diminuiti gli incidenti stradali. Sono questi i dati salienti dell’attività 2024 messa in campo dal Comando di Polizia locale di piazza Garibaldi, come comunicato dall’Amministrazione comunale della capitale della Franciacorta.

I numeri

I veicoli rimossi perché in sosta nei parcheggi con le strisce gialle sono stati 305, il 38% in più dell’anno precedente, mentre i sinistri stradali sono stati 40, il 14% in meno. Sono raddoppiati inoltre i mezzi radiati per intestazione fittizia (47). Più di tre volte tanto, 175, i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa (+22%), mentre 15 persone sono state fermate perché guidavano senza avere mai conseguito la patente.

Sanzioni in aumento per chi parcheggia nei posti dei disabili © www.giornaledibrescia.it

Numeri in crescita anche per le contestazioni relative a chi guida sotto effetto di alcool (51 verbali, il 65% in più) o di altre sostanze (14 persone, il 16% in più). Restando in tema, 33 le persone deferite alle autorità competenti perché consumatrici di sostanze stupefacenti (+ 83%).

Otto invece le persone arrestate, con quattro misure cautelari emesse, per le indagini (relative in particolare a furti), mentre altre quattro persone sono state rintracciate sul territorio per precedenti ordini di custodia cautelare. Infine, 230 i verbali amministrativi per violazioni ai vari regolamenti comunali, mentre 11 le sanzioni per attività di commercio senza autorizzazione.

Dal Comune

«I dati – spiegano il sindaco Tiziano Belotti e l’assessore competente Pieritalo Bosio – si confermano in miglioramento e di tutto rispetto per un Comando di medie dimensioni. I servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale svolti con il supporto di un centinaio di telecamere e lettori targhe, collegati alla centrale operativa del comando e alle banche dati nazionali, hanno consentito di espletare 1.130 comunicazioni di ospitalità di cittadini stranieri, 900 verifiche anagrafiche e 400 ordinanze per la gestione della viabilità ordinaria e straordinaria». Per implementare ancora i servizi, la Giunta ha stanziato 29mila euro per un sistema di fotosegnalamento e di rilevazione delle impronte digitali.