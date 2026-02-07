Rovato, in auto nascondeva 20 dosi di cocaina: arrestato 25enne

Venti dosi di cocaina pronte per essere vendute e 1.600 euro in contanti: in manette è finito un 25enne albanese residente a Palazzolo sull’Oglio. È successo questa notte a Rovato, attorno all’1: gli agenti della Polizia locale, agli ordini del comandante Silvia Contrini, si sono avvicinati all’auto del ragazzo e, quando hanno visto che era particolarmente nervoso, hanno proceduto alla perquisizione della Citroën C4. A insospettire gli agenti è stato anche il fatto che il giovane fosse in auto da solo, in un parcheggio di via XXV Aprile, zona caratterizzata dalla presenza di numerosi locali.

Direttissima

Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina il giudice – in attesa dell’udienza – ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia locale.