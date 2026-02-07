Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Rovato, in auto nascondeva 20 dosi di cocaina: arrestato 25enne

Simone Bracchi
Il ragazzo, residente a Palazzolo sull’Oglio, aveva anche 1.600 euro in contanti
La droga e il denaro sequestrati dalla Polizia locale
La droga e il denaro sequestrati dalla Polizia locale
AA

Venti dosi di cocaina pronte per essere vendute e 1.600 euro in contanti: in manette è finito un 25enne albanese residente a Palazzolo sull’Oglio. È successo questa notte a Rovato, attorno all’1: gli agenti della Polizia locale, agli ordini del comandante Silvia Contrini, si sono avvicinati all’auto del ragazzo e, quando hanno visto che era particolarmente nervoso, hanno proceduto alla perquisizione della Citroën C4. A insospettire gli agenti è stato anche il fatto che il giovane fosse in auto da solo, in un parcheggio di via XXV Aprile, zona caratterizzata dalla presenza di numerosi locali

Direttissima

Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina il giudice – in attesa dell’udienza – ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia locale

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
arrestatoPolizia localecocainaspaccio di drogaRovato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario