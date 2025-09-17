Alcol alla guida e droga in auto, due uomini aggrediscono gli agenti

Fermato ubriaco al volante e con in auto diverse dose di droga, aggredisce insieme un amico due agenti della Polizia locale, mandandoli all'ospedale. Un uomo in manette e l'altro in fuga. È successo nel corso della notte, attorno all'1.30 a Rovato in via Poffe, dove la pattuglia della Locale agli ordini della comandante Silvia Contrini ha fermato una Opel Astra con a bordo due uomini di nazionalità marocchina, che hanno tentato inutilmente una fuga a tutto gas. Alla guida c'era un uomo di 40 anni, con lui viaggiava un 30enne della provincia di Milano. Il conducente è risultato positivo all’uso di alcool e droga e in auto gli agenti hanno trovato occultati 9 dosi di hashish e 3 di cocaina oltre denaro contante di piccolo taglio e materiale tipico utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.

Calci e pugni

Temendo probabilmente il rinvenimento di ulteriore stupefacente il conducente ha iniziato a dare in escandescenze colpendo con calci e pugni un poliziotto e facendolo cadere a terra e colpendolo anche una volta caduto. Stessa sorte toccata al collega, intervenuto per aiutare l'agente.

Il passeggero del veicolo per consentire all’amico di sfuggire ha spintonato con violenza inaudita i due agenti agevolando la fuga del 40enne per poi darsi lui stesso alla fuga nei campi di granoturco vicini. Ma per lui la fuga è terminata un'ora più tardi, quando gli agenti lo hanno trovato nascosto in un fosso. Con fatica l'uomo è stato ammanettato e tratto in arresto per resistenza lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo si è poi scoperto avere pregressi per spaccio, rapina e resistenza.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato in udienza e per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo. I due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 e 7 giorni per trauma facciale e trauma del rachide cervicale.