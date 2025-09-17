Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Alcol alla guida e droga in auto, due uomini aggrediscono gli agenti

Simone Bracchi
È accaduto a Rovato nella notte: il conducente, dopo l’aggressione, è scappato, ma i poliziotti l’hanno trovato nascosto in un fosso
Un agente della Locale
Un agente della Locale
AA

Fermato ubriaco al volante e con in auto diverse dose di droga, aggredisce insieme un amico due agenti della Polizia locale, mandandoli all'ospedale. Un uomo in manette e l'altro in fuga. È successo nel corso della notte, attorno all'1.30 a Rovato in via Poffe, dove la pattuglia della Locale agli ordini della comandante Silvia Contrini ha fermato una Opel Astra con a bordo due uomini di nazionalità marocchina, che hanno tentato inutilmente una fuga a tutto gas. Alla guida c'era un uomo di 40 anni, con lui viaggiava un 30enne della provincia di Milano. Il conducente è risultato positivo all’uso di alcool e droga e in auto gli agenti hanno trovato occultati 9 dosi di hashish e 3 di cocaina oltre denaro contante di piccolo taglio e materiale tipico utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.

Calci e pugni

Temendo probabilmente il rinvenimento di ulteriore stupefacente il conducente ha iniziato a dare in escandescenze colpendo con calci e pugni un poliziotto e facendolo cadere a terra e colpendolo anche una volta caduto. Stessa sorte toccata al collega, intervenuto per aiutare l'agente.

Il passeggero del veicolo per consentire all’amico di sfuggire ha spintonato con violenza inaudita i due agenti agevolando la fuga del 40enne per poi darsi lui stesso alla fuga nei campi di granoturco vicini. Ma per lui la fuga è terminata un'ora più tardi, quando gli agenti lo hanno trovato nascosto in un fosso. Con fatica l'uomo è stato ammanettato e tratto in arresto per resistenza lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo si è poi scoperto avere pregressi per spaccio, rapina e resistenza.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato in udienza e per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo. I due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 e 7 giorni per trauma facciale e trauma del rachide cervicale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
aggressionealcol al volante
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario