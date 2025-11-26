Si rompe un tubo, grossa perdita d’acqua nella galleria Carpeneda

Una grande cascata d’acqua a invadere dall’alto entrambe le corsie, sotto la galleria Carpeneda, quella che si infila scendendo la Valle Sabbia lungo la Variante subito dopo l’uscita per Clibbio e Carpeneda. Questo è ciò che si sono trovati davanti diversi automobilisti oggi pomeriggio intorno alle 15:30.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco da Salò, ma non hanno potuto fare molto, se non gestire la viabilità, fino a quando gli addetti della Provincia non sono riusciti a chiudere la saracinesca che sotto al tunnel alimenta l’impianto antincendio. Un muro d’acqua a metà circa della galleria, ed un torrente in uscita che ci ha messo un bel po’ prima di scemare.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Salò. Il tubo che scorre in alto sulla parete della galleria è stato danneggiato per diversi metri, molto probabilmente da un grosso camion. La stessa cosa era successa qualche anno fa in uscita dalla parte di Vobarno.

Il gatto

I Vigili del fuoco hanno poi ritrovato un gatto rintanato in un angolino di una piazzola d’emergenza, in prossimità della fuoriuscita d’acqua. Probabilmente era entrato nottetempo in cerca di prede, quando il traffico è minimo: spaventatissimo non si sarebbe più mosso di lì. Il felino è stato recuperato incolume, infilato in uno zainetto e poi rifocillato in caserma dagli stessi Vigili del fuoco.