Il rosone della chiesa di Provaglio distrutto da sassate

La denuncia è arrivata dal parroco don Giovanni Gritti durante gli avvisi al termine della messa domenicale: a Provaglio d’Iseo ignoti hanno distrutto, probabilmente con alcune sassate, il rosone della chiesa parrocchiale intitolata agli apostoli Pietro e Paolo. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo.

«Il rosone era lì da un paio di secoli (la chiesa è del 1817, il rosone è stato montato pochi anni dopo, ndr) – ha spiegato don Giovanni dall’altare – e qualcuno ha pensato di distruggerlo. Ora l’intervento prevede una spesa ingente, dato che parliamo di un recupero che coinvolgerà anche la Soprintendenza, e quindi quello che faccio è un appello: se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, per favore ce lo faccia sapere. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, per procedere alla riparazione, ma non è giusto che il costo pesi sulla parrocchia e sui parrocchiani. Sarebbe meglio individuare i responsabili e fare pagare a loro».

La vetrata è stata rotta in tre diversi punti, con un foro centrale più visibile di altri.