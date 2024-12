Rompe una vetrina a Brescia per rubare 260 euro: arrestato

Ha infranto una vetrina nella notte, peraltro ferendosi alle mani e alle gambe con i vetri, ma il fatto non è sfuggito ad una guardia di vigilanza privata che ha avvisato la Questura. Gli agenti lo hanno rintracciato e arrestato ancora in possesso della refurtiva.

Il fatto è avvenuto nelle notti scorse: nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio una volante ha notato un soggetto incappucciato allontanarsi in modo sospetto da un negozio di via 25 Aprile; nel contempo dalla Questura, attraverso una segnalazione al 112 di un operatore della Verisure Alarms, gli agenti sono stati informati di come poco prima un individuo fosse stato notato nel locale.

Gli agenti hanno raggiunto il negozio e hanno constatato la vetrina danneggiata e la presenza di copiose tracce di sangue sui vetri. Nel mentre, è stato contattato il proprietario del locale che ha confermato il furto di 260 euro dal registratore di cassa.

Una seconda volante ha intercettato nelle vie limitrofe un soggetto corrispondente alle indicazioni ricevute in possesso di 260 euro in banconote di vario taglio ed avente ferite a mani e gambe.

L’individuo è stato quindi identificato, condotto in Questura e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Successivamente è stato tratto in arresto a seguito di convalida.